الإمارات.. غرامة بين 100 ألف ومليون درهم لمن يغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين

ويشمل التعديل غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملًا لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل، أو أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين، أو كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري، وكل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه.