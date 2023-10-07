لماذا فشلت القبة الحديدية الإسرائيلية في التصدي للصواريخ الفلسطينية؟

فشلت أنظمة ما تُسمى بـ"القبة الحديدية" في التصدي لعشرات الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو أهداف إسرائيلية صباح السبت، على الرغم من الأموال الطائلة التي صُرفت على تطوير المشروع الدفاعي؛ إذ أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى إلى 250 مستوطنًا، وإصابة 1100 آخرين في عملية "طوفان الأقصى".