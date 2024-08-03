وُلدتا وتربيتا كنساء والتهمة "رجال".. حرب على "خليف" و"يو تينغ" في "أولمبياد باريس"!

وأضاف: "ما رأيناه في آخر 48 ساعة هو أن "البعض" يريد تغيير مفهوم ما هي المرأة وما هو الرجل. ولهذا السبب كل ما يمكنني فعله هو أن أتحداكم أن تعطوني إثباتًا علميًّا على ما تروجون له وما هو هذا التعريف الجديد للمرأة الذي تروجون له، نحن على استعداد لسماعكم".