شاهد ما يمسكه بيده.. مزاح طفل صيني يصيب جدته بالرعب

ويُظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، الطفلَ وهو يمسك بثعبان طويل في مدخل منزله؛ بينما كان ثلاثة من أصدقائه يشاهدون ما يحدث، ثم قام الطفل بسحب الثعبان، الذي بدا أنه ميت، إلى غرفة كانت ترقد بها جدته، والتي ما إن شاهدت الثعبان حتى انتبهت مذعورة في سريرها، وطاردت الطفل المشاغب وعاقبته بالضرب على فعلته، وهي مذهولة من حمله لهذا الثعبان الأضخم منه.