شاهد ما يمسكه بيده.. مزاح طفل صيني يصيب جدته بالرعب
تَسبب مزاح طفل يبلغ من العمر ست سنوات، في إثارة رعب جدته عندما دخل إلى منزله بالصين، وهو يجر ثعبانًا يبلغ طوله حوالى مترين.
وحسب صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، حدثت الواقعة المرعبة صباح يوم 8 نوفمبر الجاري، في مقاطعة يونان جنوبي غرب الصين.
ويُظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة، الطفلَ وهو يمسك بثعبان طويل في مدخل منزله؛ بينما كان ثلاثة من أصدقائه يشاهدون ما يحدث، ثم قام الطفل بسحب الثعبان، الذي بدا أنه ميت، إلى غرفة كانت ترقد بها جدته، والتي ما إن شاهدت الثعبان حتى انتبهت مذعورة في سريرها، وطاردت الطفل المشاغب وعاقبته بالضرب على فعلته، وهي مذهولة من حمله لهذا الثعبان الأضخم منه.
وحسب الصحيفة، قال "باي" والد الطفل: لقد أراد الصغير في البداية إخافة والدته؛ لكنها لم تكن في المنزل في ذلك الوقت، فتوجه بالثعبان إلى جدته.
وأضاف "باي" أن أسرته تعيش في قرية جبلية بالقرب من مدينة منجزي، في مقاطعة يونان؛ حيث تنتشر الثعابين، ولأنهم يواجهون هذه الزواحف بشكل منتظم إلى حد ما، تَعَلّم ابنه الصغير ألا يخاف منها وقرر -على ما يبدو- استخدام ثعبان كبير لإخافة البالغين.
وقال الأب: على الرغم من علمه أن الطفل لا يخاف من الزواحف؛ إلا أنه ذهل عندما رآه يحمل ثعبانًا بهذا الحجم.
وحسب "باي": عادةً ما يذهب الصغير إلى الحائط ليصطاد السحالي الصغيرة ويضعها في حقيبته، لكن هذا الثعبان كان كبيرًا جدًّا بالنسبة له.