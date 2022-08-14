حول العالم في صورة: "اهدأ يا صغيري".. غزال يفر بحياته من "جحيم جيروند" في فرنسا

في هذه الصورة التي التقطتها عدسة مصور وكالة "رويترز"، يحاول هذا الغزال الصغير الهرب بعيدًا عن الحريق الذي شب في الغابات في منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا.
ويظهر في الصورة أحد أعضاء فريق الإنقاذ والإطفاء في محاولة منه لتهدئة روع الغزال الصغير، الذي أطلق ساقيه للريح هربًا من النيران المستعرة، وللفرار بحياته من "جحيم جيروند".
وكانت جيروند قد شهدت حريقًا مماثلاً في يوليو الماضي، أدى إلى إجلاء نحو 40 ألف شخص من بيوتهم ومساكنهم، ودُمر على إثرها آلاف الهكتارات من الأراضي.
وتسبب تجدد الحرائق في جيروند في تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ الثلاثاء الماضي، فضلاً عن إجلاء نحو 10 آلاف شخص؛ ما دعا باريس إلى طلب المساعدة في إخماد الحرائق من دول الاتحاد الأوروبي التي استجابت وأرسلت فرق الإطفاء.
فيما تحقق السلطات في إمكانية أن تكون الحرائق الأخيرة مفتعلة، حيث يشتبه المحققون في "حرائق مفتعلة"، بحسب ما ذكر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في تصريحات صحفية.