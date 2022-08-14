حول العالم في صورة: "اهدأ يا صغيري".. غزال يفر بحياته من "جحيم جيروند" في فرنسا

وكانت جيروند قد شهدت حريقًا مماثلاً في يوليو الماضي، أدى إلى إجلاء نحو 40 ألف شخص من بيوتهم ومساكنهم، ودُمر على إثرها آلاف الهكتارات من الأراضي.