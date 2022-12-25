عاصفة ثلجية تُربك احتفال ملايين الأمريكيين بعيد الميلاد وسط تعطل حركة النقل وانقطاع الكهرباء

أربكت عاصفة "تاريخية"، حرمت 1.5 مليون منزل من الكهرباء، الاحتفالات بعيد الميلاد في الولايات المتحدة.
وأدّت هذه الظاهرة المناخية إلى فوضى في قطاع النقل، في وقتٍ اجتاح ملايين الأمريكيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.
وتسبّبت عاصفة "تاريخية" بالولايات المتحدة في إرباك الاحتفالات بعيد الميلاد مع حرمان الملايين من الأمريكيين من الكهرباء وعطّلت حركة النقل في هذا الفترة الحيوية.
وتخلل العاصفة، التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ"التاريخية"، تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.
وتأكّدت 13 وفاة على الأقل مرتبطة بالعاصفة في ست ولايات، فيما شلّت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمّدة معظم أرجاء البلاد، بما في ذلك مناطق الجنوب ذات الحرارة المعتدلة عادة، لليوم الثالث على التوالي.
وأُطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأمريكيين في الولايات المتحدة.
وأدّت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل، بينما اجتاح ملايين الأمريكيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.