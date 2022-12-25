عاصفة ثلجية تُربك احتفال ملايين الأمريكيين بعيد الميلاد وسط تعطل حركة النقل وانقطاع الكهرباء

وتأكّدت 13 وفاة على الأقل مرتبطة بالعاصفة في ست ولايات، فيما شلّت الثلوج الكثيفة والرياح ودرجات الحرارة المتجمّدة معظم أرجاء البلاد، بما في ذلك مناطق الجنوب ذات الحرارة المعتدلة عادة، لليوم الثالث على التوالي.