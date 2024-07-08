حر يتجاوز 50 درجة مئوية في العراق.. البصرة تعلن الخميس القادم عطلة رسمية

ومع انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في اليوم تلجأ الكثير من الأُسر إلى المولدات الكهربائية، فيما يصبح التكييف في المنازل ترفًا في بلد غني بالنفط، لكنه يعاني تهالك البنى التحتية، ونزاعات استمرت عقودًا، وسياسات عامة غير فعالة، بحسب موقع "الحرة".