فيديو صادم.. طبيب هندي يضرب مريضًا كتم سرًّا خطيرًا عن معالجيه

وذكرت مجلة "India Today" على موقعها، أن المريض البالغ من العمر 45 عامًا، نُقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو، الذي تديره الدولة؛ لعلاج كسر في العظام؛ مشيرًا إلى أن الطبيب غضب من المريض الذي لم يكشف لأحد من معالجيه أنه مصاب بالفيروس المعدي قبل أن يبدأ علاجه.