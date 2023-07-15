دعوا والده لأخذ الأمر بجدية.. "مفاجأة المتجر" تضع "ميسي" في مأزق الحرّاس

وفي مناطق أخرى من العالم، مثل الأرجنتين وأوروبا، لن يكون بمقدور ميسي التحرُّك هكذا بحرية، إذ ستحاصره الجماهير التي تعدّه إنساناً فوق العادة، أما في ميامي فيبدو الوضع مختلفاً بشكلٍ كبير، إذ تمكّن من إجراء تسوّقٍ بسيطٍ في متجر بقالة رفقة اثنين من أطفاله وزوجته.