في سن 65 وما فوق.. بريطانيا تسجّل ارتفاعاً في إجمالي الوفيات الإضافية خلال صيف عام 2022م

وأصدرت وكالة الأمن الصحي خلال شهر يوليو الماضي، أول تنبيه لها من المستوى الرابع، حيث سجّل بعض الأماكن في إنجلترا درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية لأول مرة في التاريخ المسجل، وفي الفترة ما بين 17 إلى 20 يوليو -عندما كانت درجات الحرارة في أعلى مستوياتها- كان هناك ما يقدر بـ 1012 حالة وفاة إضافية لمَن هم فوق 65 عاماً.