مقاطع الفيديو المتداولة "مضلّلة".. شاهد ما فعلته أنثى أسد بحر وسط فيضانات نيويورك

وأشارت شرطة "نيويورك سنترال بارك" على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهر "الجمعة"؛ إلى أن "جميع أسود البحر والحيوانات آمنة"، في حين أشارت إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت حول حيوانات حديقة الحيوان الهاربة، كانت "مضللة وغير دقيقة".