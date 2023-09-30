مقاطع الفيديو المتداولة "مضلّلة".. شاهد ما فعلته أنثى أسد بحر وسط فيضانات نيويورك

قال مسؤولون أمريكيون: إن أنثى أسد بحر هربت من حوض السباحة الخاص بها في حديقة حيوان "سنترال بارك"، أمس الجمعة، وسط الفيضانات العارمة التي تجتاح مدينة نيويورك.
ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" عن "جيم بريهيني" مدير حديقة حيوان "برونكس": أن موظفي حديقة الحيوان قاموا بمراقبة أنثى أسد البحر أثناء استكشافها للمنطقة قبل أن تعود إلى المناطق المحيطة المألوفة للمسبح برفقة أسود البحر الآخرين.
وتابع "بريهيني": إن أنثى أسد البحر لم تصل إلى الشاطئ قَطّ في محيط حديقة الحيوان الثانوي. وقال: إن المياه انحسرت منذ ذلك الحين وأصبحت الحيوانات آمنة.
وأشارت شرطة "نيويورك سنترال بارك" على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهر "الجمعة"؛ إلى أن "جميع أسود البحر والحيوانات آمنة"، في حين أشارت إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت حول حيوانات حديقة الحيوان الهاربة، كانت "مضللة وغير دقيقة".
وكانت حديقةُ الحيوان مغلقةً أمس بسبب سوء الأحوال الجوية.
وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في جميع أحياء مدينة نيويورك الخمسة، يوم الجمعة، مع هطول أمطار غزيرة على المنطقة. وتم تسجيل أكثر من 5.6 بوصة من الأمطار في "سنترال بارك" بعد ظهر الجمعة.
وأفاد عمدة مدينة نيويورك "إريك آدامز"، في مؤتمر صحافي: "إذا كنت في المنزل فابقَ هناك.. من المحتمل أن نرى 8 بوصات من المطر قبل انتهاء اليوم".