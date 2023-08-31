طريقة شريرة ومفاجأة صادمة.. طالب كيمياء يحاول تسميم جيرانه انتقامًا من إزعاجهم له

وأكمل "عبدالله": وضعتُ كاميرا خفية عند الباب، وصُدِمتُ من المشهد، كنا نرتعش، لا يمكننا أن نتخيل أنه سيأتي ويفعل شيئًا، اتصلت بالشرطة، التي ألقت القبض على "لي" ووجهت له سلسلة من التهم؛ بما في ذلك حيازة مادة خطرة خاضعة للرقابة.