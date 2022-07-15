وفاة "إيفانا" زوجة دونالد ترامب الأولى ووالدة ثلاثة من أبنائه

تُوفيت إيفانا زوجة دونالد ترامب الأولى ووالدة ثلاثة من أبنائه، عن عمر يناهز 73 عاماً.
وعلى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال"، كتب ترامب: "كانت امرأة رائعة وجميلة وبديعة، عاشت حياة عظيمة وملهمة".
وُلدت إيفانا ترامب في الدولة التي أصبحت الآن جمهورية التشيك، وتزوجت من دونالد ترامب عام 1977، وتطلقا بعد مرور 15 عاماً على زواجهما في 1992.
وأنجبا ثلاثة أبناء، هم: دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.
وتعتقد الشرطة أن الوفاة عرضية، بحسب وكالة أسوشيتد برس، التي نقلت عن مصادر قولها إنه عُثر على إيفانا فاقدة الوعي بالقرب من سُلّم في منزلها بمدينة نيويورك.