بعد مقتل إسرائيليين في الإسكندرية.. لماذا أصدر "الأزهر" بيانًا؟

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، قال الأزهر ردًّا على مقتل مجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية على يد شرطي مصر: "الإسلام لم يُبِح التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها؛ فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواء كان مسلمًا أم غير مسلم؛ موضحًا أن هذا ما يسمى في الشريعة بالمستأمن أو المعاهد، والذي تشدد الشريعة على منع الاعتداء عليه ويدخل في ذلك: الطلاب والأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح".