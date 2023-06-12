بالفؤوس والمطارق.. فيديو صادم يرصد عملية سطو على متجر مجوهرات بوضح النهار

ورصد الفيديو الكثير من المارة وهم في حالة من الرعب والذهول بسبب ما يرونه أمامهم، بينما كانت العصابة تثقب ثقوبًا متعددة في نافذة متجر "رامسدن" للمجوهرات في شارع "مورلي هاي ستريت"، وذلك عند الساعة 11:36 من صباح يوم الخميس الماضي، وفقًا للعربية نت.