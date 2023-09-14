تطورات قضية "فاشنيستا الكويت".. أول قرار من المحكمة ومحامي الضحيتين يُعلّق

في تطور جديد قررت محكمة كويتية استمرار حجز الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة في الحادث المروع الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وفي أولى جلسات المحاكمة في القضية التي شغلت الرأي العام في الكويت قررت المحكمة اليوم الخميس، استمرار حجز الشابة الشهيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وفنّد محامي المتوفيَيْن في الحادث عبدالله إسكندر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، مؤكدا أن "المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة".
وكانت شقيقة الفاشنيستا وهي محامية، تحدثت عبر فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، في 6 من الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن قضية شقيقتها "ما فيها أي مخدرات، سواء كان تعاطياً أو حيازة"، مشددةً على أن "القضية جنحة، وليست جناية".
ووفق "العربية"، كانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت حبس الفاشنيستا الشهيرة المتسببة بالحادث المروع يوم 24 أغسطس المنتهي، لمدة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة، كما ذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم توجيه عدد 10 تهم بحقها هي كالتالي: (القتل الخطأ - الإصابة بالخطأ - قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء - قيادة مركبة برعونة - قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول - قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة - التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير - إلحاق ضرر بالممتلكات العامة).