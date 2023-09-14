تطورات قضية "فاشنيستا الكويت".. أول قرار من المحكمة ومحامي الضحيتين يُعلّق

وكانت شقيقة الفاشنيستا وهي محامية، تحدثت عبر فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، في 6 من الشهر الجاري، مشيرةً إلى أن قضية شقيقتها "ما فيها أي مخدرات، سواء كان تعاطياً أو حيازة"، مشددةً على أن "القضية جنحة، وليست جناية".