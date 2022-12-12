"جريمة مضحكة" في مصر.. "أبو كيان" ينشر إعلانًا والأمن يقبض عليه فورًا

كشفت وزارة الداخلية في مصر، ملابسات واقعة ضبط تاجر مخدرات يدعى "أبو كيان"، وهي الجريمة التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، جراء قيام الرجل بإعلان للترويج لبيع المواد المخدرة المتنوعة، مرفقًا بها أرقام هواتف جواله "محددة".
ونشرت الداخلية المصرية على صفحتها على "فيسبوك" تفاصيل الواقعة، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها حيال الواقعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إعلانًا لشخص يدعى أبو كيان، عن ترويج للمخدرات بجميع أنواعها، وتخصيص أرقام هاتفية لراغبي الشراء.
وعُثر بحوزة "أبو كيان" على 6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مدوّن عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (آيس- حشيش- مادة- بانغو- تامول) ورقميْ هاتفين محددين.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.