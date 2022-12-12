"جريمة مضحكة" في مصر.. "أبو كيان" ينشر إعلانًا والأمن يقبض عليه فورًا

وعُثر بحوزة "أبو كيان" على 6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مدوّن عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (آيس- حشيش- مادة- بانغو- تامول) ورقميْ هاتفين محددين.