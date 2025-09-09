روسيا تعلن عن لقاح ثوري ضد السرطان بفعالية تصل إلى 80 %

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قالت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة، إنه تم تقديم الوثائق اللازمة لوزارة الصحة للحصول على ترخيص بدء التجارب السريرية على البشر. وأكدت سكفورتسوفا أن الدراسات ما قبل السريرية، التي استمرت لثلاث سنوات، أثبتت سلامة اللقاح و"فعالية عالية في مكافحة الأورام".