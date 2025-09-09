روسيا تعلن عن لقاح ثوري ضد السرطان بفعالية تصل إلى 80 %

في خطوة قد تمثل أملاً جديداً لملايين المرضى، أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية أن لقاحاً مركباً ومضاداً للسرطان أصبح جاهزاً للاستخدام السريري بعد إتمامه بنجاح الاختبارات الأولية.
ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، قالت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة، إنه تم تقديم الوثائق اللازمة لوزارة الصحة للحصول على ترخيص بدء التجارب السريرية على البشر. وأكدت سكفورتسوفا أن الدراسات ما قبل السريرية، التي استمرت لثلاث سنوات، أثبتت سلامة اللقاح و"فعالية عالية في مكافحة الأورام".
وأشارت النتائج إلى أن اللقاح نجح في تقليل حجم الأورام وإبطاء نموها بنسبة تتراوح بين 60% و80%، وذلك حسب نوع الورم وخصائصه.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التجارب على مرضى سرطان القولون والمستقيم، تمهيداً لتعميمه مستقبلاً على أنواع أخرى من السرطان.
يأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه روسيا على تطوير عدة لقاحات أخرى مضادة للسرطان، من بينها لقاح "إنتروميكس" الذي بدأت تجاربه السريرية بالفعل، وأكد المسؤولون أن آثاره الجانبية "ضئيلة جدًا" وسيكون متاحاً بالمجان للمرضى بعد اعتماده.