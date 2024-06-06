مأساة هزت لبنان.. وفاة طفلة تركها والدها لساعات داخل سيارة تحت الشمس المحرقة

مرة أخرى يتكرر الخطأ القاتل لبعض الآباء، ففي حادثة مأساوية، توفيت طفلة في لبنان، بعدما تركها والدها لساعات بمفردها داخل السيارة في ظروف مناخية ملتهبة جراء ارتفاع درجات الحرارة فأحرقتها أشعة الشمس.
وفي التفاصيل، كما أوردها موقع "النهار" الإلكتروني، أن "والد الطفلة التي لم تكمل بعدُ أعوامها الثلاثة، تركها في سيارته بسبب نفاد الوقود، على طريق أوتوستراد تل الأبيض في بعلبك. وبدل اصطحابها معه لإحضار الوقود، تركها نائمة في المقعد الخلفي للسيارة وأغلق النوافذ، وغادر وسط ارتفاع في درجات الحرارة".
وامتدت فترة غياب الوالد لساعات طويلة، "وقد تعرضت الطفلة في هذا الوقت لأشعة الشمس الحارقة؛ مما تسبب لها بحروق بالغة في جميع أنحاء جسدها.. وعندما عاد والد الطفلة، وجدها فاقدة للوعي، فهرع بها إلى مستشفى دار الحكمة المحلي؛ حيث لم تنجح محاولات إنقاذ حياتها".
وحسب الموقع، فإن "الوالد، فلسطيني الجنسية، كان يقل طفلته إلى والدتها المطلقة عندما وقعت المأساة، كما أفيد بأن الوالد فر بعد علمه بموت ابنته، وهو من أصحاب السوابق، وفي حقه مذكرات توقيف جرائم مختلفة، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقبه وتحديد مكانه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية".