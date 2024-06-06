مأساة هزت لبنان.. وفاة طفلة تركها والدها لساعات داخل سيارة تحت الشمس المحرقة

وفي التفاصيل، كما أوردها موقع "النهار" الإلكتروني، أن "والد الطفلة التي لم تكمل بعدُ أعوامها الثلاثة، تركها في سيارته بسبب نفاد الوقود، على طريق أوتوستراد تل الأبيض في بعلبك. وبدل اصطحابها معه لإحضار الوقود، تركها نائمة في المقعد الخلفي للسيارة وأغلق النوافذ، وغادر وسط ارتفاع في درجات الحرارة".