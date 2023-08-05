مؤشر شطيرة "بيغ ماك".. الريال السعودي يزداد قوة أمام الدولار

أظهر مؤشر "بيغ ماك" أن الريال السعودي يقدر بنسبة 9.2% أقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي، حيث يبلغ سعر الصرف الحالي 3.75 ريال، في حين يكون السعر العادل 3.41 ريال لكل دولار.. هذا يشير إلى أن العملة السعودية أقوى مما يبدو.
ووفقًا للمؤشر الشهير الذي تصدره مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، يبلغ سعر شطيرة البيغ ماك في الولايات المتحدة 5.58 دولار؛ ما يعادل 20.92 ريال، بينما في المملكة العربية السعودية يبلغ سعرها 19 ريالاً أو 5.06 دولار، مما يعني أنها أقل بنسبة 9.2% من السعر في الولايات المتحدة.
تم اختراع مؤشر "بيغ ماك" من قِبل مجلة "الإيكونوميست" في عام 1986 كدليل غير رسمي لقياس توازن العملات، ويستند إلى نظرية تعادل القوة الشرائية (PPP).
وعلى الرغم من أنه ليس مؤشرًا دقيقًا لعدم التوازن في العملات، إلا أنه أصبح معيارًا عالميًا يُشار إليه في الكتب الاقتصادية ويكون موضوعًا للدراسات الأكاديمية.