مؤشر شطيرة "بيغ ماك".. الريال السعودي يزداد قوة أمام الدولار

وعلى الرغم من أنه ليس مؤشرًا دقيقًا لعدم التوازن في العملات، إلا أنه أصبح معيارًا عالميًا يُشار إليه في الكتب الاقتصادية ويكون موضوعًا للدراسات الأكاديمية.