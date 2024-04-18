"طيران الإمارات" ترفع تعليق إنجاز إجراءات المسافرين من دبي

وختم البيان: "بينما تَمَكّن بعض العملاء من العودة إلى ديارهم أو الوصول إلى وجهاتهم، ندرك أن الكثيرين ما زالوا في انتظار رحلاتهم؛ حيث تُكَثّف فرقنا جهودها لإعادة جميع رحلاتنا المجدولة، إضافة إلى توفير أماكن إقامة آمنة ومختلف الخدمات الأخرى للعملاء المتأثرين في المطار".