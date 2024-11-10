أثار حيرة العلماء.. أصغر مريض بألزهايمر في العالم يعيد تشكيل فهم العمر النموذجي للمرض

اللافت أن تصوير دماغ المريض أظهر انكماشًا في منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة، بينما أظهرت تحاليل السائل النخاعي علامات تشابه حالة ألزهايمر المعتادة. إلا أن الباحثين لم يجدوا أي طفرات جينية مرضية معروفة في الحالات المبكرة من ألزهايمر؛ مثل طفرة "PSEN1" التي كانت موجودة في أصغر مريض سابق بالمرض "21 عامًا"؛ مما جعل الحالة مثيرة للحيرة العلمية.