أثار حيرة العلماء.. أصغر مريض بألزهايمر في العالم يعيد تشكيل فهم العمر النموذجي للمرض

في حادثة غير مسبوقة شخّص أطباء الأعصاب في عيادة للذاكرة في الصين شابًّا يبلغ من العمر 19 عامًا بمرض ألزهايمر، ليصبح أصغر شخص يتمّ تشخيص هذه الحالة في العالم؛ وفقًا لتقرير نشرته "Science Alert".
بدأت الأعراض لدى المريض في سنّ 17، مع تدهور ملحوظ في الذاكرة والقدرة على التركيز؛ حيث واجه صعوبات في الدراسة، وأصبح غيرَ قادر على تذكُّر أحداث اليوم السابق أو الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية؛ وفق "العربية نت".
اللافت أن تصوير دماغ المريض أظهر انكماشًا في منطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة، بينما أظهرت تحاليل السائل النخاعي علامات تشابه حالة ألزهايمر المعتادة. إلا أن الباحثين لم يجدوا أي طفرات جينية مرضية معروفة في الحالات المبكرة من ألزهايمر؛ مثل طفرة "PSEN1" التي كانت موجودة في أصغر مريض سابق بالمرض "21 عامًا"؛ مما جعل الحالة مثيرة للحيرة العلمية.
وأشارت دراسة الحالة المنشورة في فبراير 2023 إلى أن هذه الحالة قد تفتح آفاقًا جديدة لفهم مرض ألزهايمر؛ إذ تُبرز تعقيدات جديدة في مسبباته، مؤكدةً أن هذا المرض لا يسلك مسارًا ثابتًا، بل ينشأ بطرق متنوعة تتطلب دراسات مستقبلية معمقة حول المرضى الأصغر سنًّا.