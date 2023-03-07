مصر.. قتيلان و15 مصاباً إثر انحراف قطار عن القضبان

وكشفت الهيئة القومية لسكك الحديد تفاصيل عن الحادث، وقالت إنه "في تمام الساعة السابعة والثلث وأثناء دخول قطار 557 -3027 ركاب شبرا- منوف - كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير، مما أدى لدخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان".