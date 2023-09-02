انطلاق برنامج الزمالة السعودية البريطانية في قيادة العمل التنموي

انطلق، اليوم، حفل تدشين برنامج الزمالة السعودية البريطانية في قيادة العمل التنموي بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية المعنية وعدد من قيادات العمل التنموي بالمملكة.
ويعد برنامج الزمالة برنامجًا دوليًا لتأهيل قيادات العمل التنموي والقطاع غير الربحي بالمملكة وفقًا لمنهجية علمية ومقاييس عالمية لتنمية مهارات قادة العمل التنموي وتحسين قدرات منظماتهم وإمكانيتهم وتمكينهم من أداء أدوراهم، وذلك بالشراكة مع كلية الأعمال بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة والتي تتمتع بخبرة دولية واسعة في هذا المجال.
ويهدف البرنامج إلى تمكين قيادات العمل التنموي في المملكة العربية السعودية إسهاما في تحقيق رؤية المملكة التنموية 2030 ويستهدف القيادات العليا والمديرين التنفيذيين وقيادات الصف الثاني في القطاع التنموي بإشراف من مجلس المؤسسات الأهلية وبدعم مجموعة من المؤسسات الأهلية المانحة، وهي مؤسسة العجيمي الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة الحبيب الخيرية ومؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية.
وقد شهد حفل تدشين الزمالة توقيع الشراكة بين تنمية القيادات وجامعة مانشستر البريطانية بحضور ممثلي الجامعة، كما تضمن الحفل تكريمًا للجامعة والداعمين.