انطلاق برنامج الزمالة السعودية البريطانية في قيادة العمل التنموي

ويهدف البرنامج إلى تمكين قيادات العمل التنموي في المملكة العربية السعودية إسهاما في تحقيق رؤية المملكة التنموية 2030 ويستهدف القيادات العليا والمديرين التنفيذيين وقيادات الصف الثاني في القطاع التنموي بإشراف من مجلس المؤسسات الأهلية وبدعم مجموعة من المؤسسات الأهلية المانحة، وهي مؤسسة العجيمي الخيرية ومؤسسة السبيعي الخيرية ومؤسسة الحبيب الخيرية ومؤسسة محمد بن عبدالله الجميح الخيرية ومؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله الجميح الخيرية.