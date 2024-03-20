الدولي للاتصالات يدعو الدول إلى زيادة معدلات جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

ووفقًا لتقرير أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، اليوم: فإن كمية المخلفات الإلكترونية لعام 2022 البالغة 62 مليون طنّ، من شأنها أن تملأ 1,55 مليون شاحنة بسعة 40 طنًّا؛ أي ما يكفي لتشكيل خطّ متّصل من الشاحنات يحيط بخطّ الاستواء، وقد تم توثيق أن أقلّ من ربع هذه الكتلة من المخلفات الإلكترونية "22,3%" أعيد تدويرها بشكل صحيح؛ مما أدّى إلى فقدان ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد القابلة للاسترداد وإعادة الاستخدام، وزيادة مخاطر التلوث على المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.