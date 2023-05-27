فيديو صادم.. شاهد النهاية المرعبة لمربّي تماسيح في كمبوديا

وفي التفاصيل: فإن الضحية البالغ من العمر 72 عامًا، ويدعى لوان نام، كان يحاول إبعاد أحد التماسيح عن القفص لأخذ البيض، ولكن الأمر تحوّل إلى كارثة بعد أن هاجم التمساح العصا التي يستخدمها "نام"، وهو ما تسبب في سقوط الرجل من فوق السياج، ليستقرّ في بركة بها حوالي 40 تمساحًا ضخمًا.