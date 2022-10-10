حول العالم في صورة: في أمريكا.. فَقَدَ بيته وأصبح مشرَّدًا.. والسبب "إيان"

في هذه الصورة التي نشرها موقع "جيتي إيماجيس" نشاهد هذا المواطن الأمريكي، وقد فَقَدَ المأوى والمسكن، ولم يجد إلا سيارته ليحتمي فيها من الشارع بعد أن ضرب إعصار "إيان" مدينته فورت مايرز بولاية فلوريدا متسببًا في خسائر بشرية ومادية قياسية.
وتسبب الإعصار العاتي من الدرجة الرابعة في تشريد سكان مدية فورت مايرز، أكثر المدن تضررًا في ولاية فلوريدا؛ إذ بدت المدينة في مقاطع الفيديو والصور المتداوَلة كما لو كانت معارك حربية شديدة الوطأة دارت رحاها على أرضها!
وتأثر الملايين من سكان الولاية الأمريكية بالإعصار وتبعاته، وقدرت تحليلات الخسائر والأضرار في الولايات المتضررة من الإعصار بقيمة تتراوح بين 41 و70 مليار دولار نظرًا لحجم الدمار الذي أحدثه "إيان" بالبنية التحتية، والمنازل، والمنشآت العامة والخاصة في الولاية الأمريكية. كما ترك الإعصار أكثر من 685 ألف منزل و2.6 مليون شخص دون كهرباء في أنحاء فلوريدا.
فيما فَقَدَ أكثر من 120 شخصًا حياتهم، بينما لا يزال نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على عمليات الإغاثة، والبحث عن المفقودين، والبدء في عملية إعادة الإعمار "الطويلة"، وفقًا للرئيس الأمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كلمة له خلال زيارته للولاية المتضررة الأسبوع الماضي: "بدأنا للتو باستيعاب حجم الدمار". والإعصار "من المرجح أن يكون من بين الأسوأ" في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف آسفًا: "ستستغرق إعادة الإعمار شهورًا وسنوات".