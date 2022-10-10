حول العالم في صورة: في أمريكا.. فَقَدَ بيته وأصبح مشرَّدًا.. والسبب "إيان"

فيما فَقَدَ أكثر من 120 شخصًا حياتهم، بينما لا يزال نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على عمليات الإغاثة، والبحث عن المفقودين، والبدء في عملية إعادة الإعمار "الطويلة"، وفقًا للرئيس الأمريكي.