اشتعلت فيها النيران.. فيديو يظهر تحطم مروحية في مدينة لاغوس بنيجيريا

وفي التفاصيل، ذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، أن طائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة، وأن شخصين كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.