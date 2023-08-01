اشتعلت فيها النيران.. فيديو يظهر تحطم مروحية في مدينة لاغوس بنيجيريا

قالت إدارة الطوارئ في نيجيريا إن طائرة هليكوبتر سقطت واشتعلت فيها النيران في لاغوس العاصمة التجارية للبلاد يوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل، ذكر إبراهيم فيرينلوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، أن طائرة الهليكوبتر سقطت فوق إكيجا، وهي منطقة مزدحمة من المدينة، وأن شخصين كانا على متن الطائرة لا يزالان على قيد الحياة بعد أن تمكنت السلطات من إنقاذهما.
ومن جانب آخر، قال أوليوفيمي أوكي-أوسانينتولو المسؤول بالهيئة إن: الطائرة سقطت على طريق أمام مبنى بنك في لاغوس، مضيفًا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.
وقال مكتب الحوادث في نيجيريا إنه لم يجمع بعد معلومات كافية عن الحادث الذي وقع في نحو الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).