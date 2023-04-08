تقرير إحصائي: 10% من سكان فرنسا من المسلمين

وأفاد التقرير بأن 51% من عدد سكان فرنسا لا ينتمون إلى أي ديانة، وتصل هذه النسبة إلى 58% بين الأشخاص ذوي الأصول غير المهاجرة، في حين تبلغ 19% بين الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.