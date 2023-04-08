تقرير إحصائي: 10% من سكان فرنسا من المسلمين

كشف تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية (INED)أن 10% من سكان فرنسا هم من المسلمين، وهو ما يعادل أكثر من 6 ملايين نسمة.
ويشير التقرير الى أن 91% من الأطفال في العائلات المسلمة ينتمون الى نفس دين والديهم.
وأفاد التقرير بأن 51% من عدد سكان فرنسا لا ينتمون إلى أي ديانة، وتصل هذه النسبة إلى 58% بين الأشخاص ذوي الأصول غير المهاجرة، في حين تبلغ 19% بين الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة.
وتعد فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي يعيش فيها عدد كبير من المسلمين، وشهدت في السنوات الاخيرة جدلاً واسعًا حول الاندماج والهوية الثقافية والدينية.
يذكر انه وفقاً لإحصائيات ٢٠٢١ بلغ عدد سكان فرنسا ٦٧ مليون نسمة.