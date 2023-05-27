أردوغان: سأذهب إلى الحج بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عزمه أداءَ فريضة الحج بعد الانتخابات الرئاسية التي تنطلق فيها جولة إعادة، غدًا الأحد، تجمعه ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وحسب وكالة "نيو ترك بوست": جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة تركية أجراها قبل انطلاق جولة الإعادة الأحد القادم.
وطالب أردوغان كافة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وقال أردوغان: "كأُمة، لا ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف، فلنذهب إلى صناديق الاقتراع".
وأكد أردوغان خلال تصريحاته أن الحكومة قدّمت خدماتها وستقدّمها لكل الأماكن في تركيا، حتى تلك التي لا يمكن لحزبه الحصول على أصوات فيها.
ووجّه أردوغان انتقادَه لمرشح المعارضة كليجدار أوغلو، والوعود التي قدّمها لليمين المتطرّف بطرد اللاجئين، وكذلك لحزب العمال الكردستاني المتّهم بالإرهاب، قائلًا: "كيف ستنهي الإرهاب وأنت تقف بجانب الإرهابيين؟".
وكشف الرئيسُ أردوغان عزمَه أداءَ فريضة الحجّ بعد الانتخابات.
وقال أردوغان: "الأحد القادم سنتوجّه مرّة أخرى إلى صناديق الاقتراع، وربما سنتّخذ أحد أهم الخيارات في حياتنا ".." سنتخذ قرارًا مهمًّا للغاية، ليس فقط بشأن أنفسنا، بل أيضًا بشأن مستقبل بلدنا وأطفالنا".
جاء ذلك في خطاب ألقاه على هامش ملتقى نسوي أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الجمعة، في مركز إسطنبول للمؤتمرات، قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات.
وتقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو؛ لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.