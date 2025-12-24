دراسة رائدة: استهداف إنزيم زيادة الوزن والكوليسترول يمهّد لدواء جديد للسمنة

في دراسةٍ رائدةٍ تتناول أزمة السمنة العالمية، حدد باحثون في مستشفيات جامعة كيس ويسترن ريزيرف الأمريكية إنزيمًا رئيسيًا هو (SCoR2)، يساهم في كل من زيادة الوزن ومستويات الكوليسترول في النماذج الحيوانية، وأن إيقاف عمل هذا الإنزيم حقق نتائج باهرة في تجارب على الفئران.