الإعصار ياجي يضعف بعد اجتياح هانوي عاصمة فيتنام

أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الأحد، أن الإعصار ياجي ضعُف بعد أن تَسبب في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في العاصمة هانوي وغمر الكثير من الأحياء بالمياه، بالإضافة إلى اقتلاع آلاف الأشجار وإلحاق أضرار بالمنازل.