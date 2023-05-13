أرفض طلبات الصداقة على "فيسبوك" الآن.. نصائح مهمّة لمستخدمي الموقع بعد "أزمة الجمعة"

• وفقًا للموقع: فإن 65 بالمئة من الشكاوى تتعلّق بمشكلات خاصة بالتطبيق على الجوال، و26 بالمئة من المشكلات تتعلّق بالموقع "الويب"، بينما 9 بالمئة من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها تتعلّق بعدم القدرة على الدخول لـ"فيسبوك" عمومًا.