متعصبون إنجليز يهاجمون مسجدًا بعد مقتل 3 أطفال في حادثة طعن بساوثبورت

وأشارت إلى أن العنف مرتبط بالعديد من الاتهامات الكاذبة التي انتشرت عبر الإنترنت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع مشاركة أسماء غير صحيحة للشاب البالغ من العمر 17 عامًا، الذي تم القبض عليه.