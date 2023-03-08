النحل قادر على تعلم حل الألغاز.. تجربة علمية أثبتت القدرة الغريبة

ويُعرف عن الحيوانات الأكثر تعقيدًا عصبيًّا، مثل سلالات الرئيسيات، أنها ماهرة في التعلم من خلال مشاهدة أقرانها، وقد أظهر النحل سلوكًا مشابهًا على المستوى الفردي، وخلال المستعمرة، لكن ليس من الواضح بعدُ -بحسب الموقع- ما إذا كان بإمكان المستعمرة كلها التعلم بنفس الطريقة.