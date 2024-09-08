بالفيديو.. مصرع 21 شخصًا وإصابة العشرات من جراء إعصار "ياغي" في شمال فيتنام

وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة أن العاصمة هانوي، ومدن كام في ومونغ كاي وهايفونغ وها لونغ بالإضافة إلى المقاطعات الشمالية كانت الأكثر تضررًا من الكارثة، حيث ألحق الإعصار أضرارًا بأكثر من 400 برج لنقل الطاقة و27 محطة فرعية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي قسريًا.