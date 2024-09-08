بالفيديو.. مصرع 21 شخصًا وإصابة العشرات من جراء إعصار "ياغي" في شمال فيتنام

أعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية للاستجابة للكوارث والإنقاذ مصرع ما لا يقل عن 21 شخصًا وإصابة أكثر من 180 آخرين في إعصار "ياغي" الذي ضرب شمال فيتنام.
وفي التفاصيل، أوضحت اللجنة أن العاصمة هانوي، ومدن كام في ومونغ كاي وهايفونغ وها لونغ بالإضافة إلى المقاطعات الشمالية كانت الأكثر تضررًا من الكارثة، حيث ألحق الإعصار أضرارًا بأكثر من 400 برج لنقل الطاقة و27 محطة فرعية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي قسريًا.
وغمرت المياه أكثر من 121 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالأرز والمحاصيل الزراعية الأخرى، كما تضررت أكثر من 5 آلاف شجرة مثمرة، وفي المناطق الساحلية، غرقت أو فقدت 38 سفينة وقارب صيد.
ودمر الإعصار الأسطح وألحق أضرارًا بآلاف المنازل وحطم زجاج وواجهات العديد من المباني الشاهقة، إلى جانب وقوع انهيارات أرضية وفيضانات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في عدة مقاطعات جبلية بعد أن أدت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار إلى سيولة التربة وانهيار المنازل.
وفي مقاطعة لاو كاي، لقي 6 أشخاص حتفهم وأُصيب 9 آخرون، إثر انهيار أرضي اجتاح إحدى القرى، فيما أسفر انهيار أرضي في مقاطعة هوا بنه عن مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم نيام في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وفاض منسوب الأنهار عن ضفافها نتيجة لهطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى غمر المنازل في أجزاء مختلفة من المنطقة الشمالية.
وقالت السلطات إنها تتوقع المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، وأصدرت تحذيرات من المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.