"الماء أفضل".. لماذا يحذّر باحثون من غسل الفواكه والخضروات بمواد التنظيف؟

ووفقًا لهم، قد تكون المنظفات الكيميائية في بعض الحالات خطيرة خاصة عند الإفراط في استخدامها من أجل تنظيف الفواكه والخضروات؛ لأن المواد الكيميائية قد تخترق قشر الفاكهة وتتوغل في لبها؛ مما قد يؤدي إلى التسمم والحساسية.