"الماء أفضل".. لماذا يحذّر باحثون من غسل الفواكه والخضروات بمواد التنظيف؟

يحذّر باحثون في علم سلامة الأغذية بجامعة ولاية كولورادو الأمريكية، من غسل الفواكه والخضروات بمواد التنظيف؛ لأنه قد يؤثر سلبًا على صحة مَن يتناولون هذه الأغذية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يمكن استخدام مواد التنظيف لإزالة المبيدات الحشرية والملوثات الطبيعية من الفواكه والخضروات؛ لكن هذه المبيدات والملوثات قد تخترق قشر ولب الفواكه؛ وبالتالي تستمر بالتأثير سلبًا على الصحة.
يشير باحثون في مجال علم سلامة الأغذية من جامعة ولاية كولورادو، إلى أنه من الأفضل غسل الفواكه والخضروات -بما فيها الورقية- بالماء الجاري؛ لأن الماء فعال في إزالة المبيدات الحشرية والبكتيريا والأوساخ والآفات مثل المنظفات الكيميائية.
ووفقًا لهم، قد تكون المنظفات الكيميائية في بعض الحالات خطيرة خاصة عند الإفراط في استخدامها من أجل تنظيف الفواكه والخضروات؛ لأن المواد الكيميائية قد تخترق قشر الفاكهة وتتوغل في لبها؛ مما قد يؤدي إلى التسمم والحساسية.
وينصح الباحثون بتقشير الفواكه والخضروات قبل تناولها وشراء المنتجات الأقل عرضة لامتصاص المبيدات الحشرية.
بالإضافة إلى ذلك، يحذرون من غسل الفواكه والخضروات مباشرة بعد شرائها؛ لأن تخزين الأطعمة الرطبة بالماء المستخدم في غسلها، يمكن أن يسبب نموًّا سريعًا للبكتيريا الضارة على سطحها.