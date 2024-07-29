"التوأم الشرير للأرض".. الغلاف الجوي للزهرة يظهر علامات على وجود حياة

ومع ذلك، حذرت "جريفز" من أن وجود كل من الفوسفين والأمونيا لن يكون دليلاً على وجود حياة دقيقة على كوكب الزهرة، لأنه لا توجد معلومات كثيرة مفقودة عن حالة الكوكب. وقالت: "هناك الكثير من العمليات الأخرى التي يمكن أن تحدث، ونحن لا نملك أي حقيقة على الأرض لنقول ما إذا كانت هذه العملية ممكنة أم لا"، مشيرة إلى الأدلة الثابتة التي لا يمكن أن تأتي إلا من الملاحظات المباشرة من داخل غلاف الكوكب الجوي.