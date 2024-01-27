بعد حادث سيارة.. تحقيق أمريكي مع قسم المركبات ذاتية القيادة في جنرال موتورز

كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات، أن قسم السيارات ذاتية القيادة، التابع لها، / كروز/، يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل وهيئة "الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية، بعد وقوع حادث في الثاني من أكتوبر الماضي، يتعلّق بسيارات أجرة ذاتية القيادة من إنتاج الشركة.