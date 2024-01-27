بعد حادث سيارة.. تحقيق أمريكي مع قسم المركبات ذاتية القيادة في جنرال موتورز

كشفت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات، أن قسم السيارات ذاتية القيادة، التابع لها، / كروز/، يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل وهيئة "الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية، بعد وقوع حادث في الثاني من أكتوبر الماضي، يتعلّق بسيارات أجرة ذاتية القيادة من إنتاج الشركة.
وكانت امرأة صدمتْها في بادئ الأمر، سيارة يقودها إنسان، ثم تمّ جرها لمسافة حوالي سبعة أمتار، من قبل سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة للشركة؛ ما أدّى إلى إصابتها بجروح خطيرة.
وبعد الحادث، وفق "الألمانية"، حاول مسؤولو قسم السيارات ذاتية القيادة مشاركة تفاصيل حول الحادث مع الجهات الرقابية، من خلال مقطع فيديو، لكن بسبب "مشكلات فنية معينة" لم تتمكّن الجهات الرقابية من مشاهدة الفيديو بشكل واضح.