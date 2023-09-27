ردّ فعل جنوني.. فتحت النار على أحد الزبائن بسبب شجار حول البطاطس "فيديو"

وتابعت، في تلك الليلة، اصطحب أنتوني راموس، زوجته الحامل وابنته البالغة من العمر 6 سنوات من المطار، وتوجّه إلى المطعم، وطلبت الأسرة الطعام من السيارة عبر النافذة، وعندما استلم راموس طعامه، طلب البطاطس المقلية المفقودة، وعندما قالت له الموظفة ألونيا فورد إنه لم يطلب البطاطس، انخرط الاثنان في مشاجرة لفظية، صوّرتها كاميرا المراقبة.