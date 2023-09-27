ردّ فعل جنوني.. فتحت النار على أحد الزبائن بسبب شجار حول البطاطس "فيديو"

وثق مقطع فيديو قيام موظفة في مطعم وجبات سريعة بإطلاق النار على زبون وعائلته؛ بسبب شجار حدث بينهم حول وجبة الطعام في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وذكرت قناة FOX 26 أن الفيديو نُشِرَ حديثًا، ولكن الحادث وقع في مطعم "جاك إن ذا بوكس" بالقرب من مطار جورج بوش الدولي في مدينة هيوستن بولاية تكساس في 3 مارس 2021.
وتابعت، في تلك الليلة، اصطحب أنتوني راموس، زوجته الحامل وابنته البالغة من العمر 6 سنوات من المطار، وتوجّه إلى المطعم، وطلبت الأسرة الطعام من السيارة عبر النافذة، وعندما استلم راموس طعامه، طلب البطاطس المقلية المفقودة، وعندما قالت له الموظفة ألونيا فورد إنه لم يطلب البطاطس، انخرط الاثنان في مشاجرة لفظية، صوّرتها كاميرا المراقبة.
وظهر الزبون في الفيديو وفق ما نشره اليوم موقع "روسيا اليوم"، يجلس مع عائلته داخل سيارتهم المتوقفة أمام المطعم لأخذ الطعام، وبعد التلاسن، توجهت فورد إلى داخل المطعم وأخذت سلاحًا ناريًا، وأطلقت الأعيرة النارية تجاه الزبون وزوجته وطفلتهما، فيما سارع الرجل بالمغادرة.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن صاحب السيارة وزوجته الحامل وطفلتهما نجوا من هذا الموقف الذي وصفوه بالجنوني، ورفعوا قضية ضد الموظفة والمطعم.
وأدينت فورد بتهمة الاعتداء الجسيم بسلاح مميت، وانتهت فترة المراقبة الخاصة بها في يونيو الماضي.