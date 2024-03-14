إيطاليا تُغرِم "تيك توك" 10 ملايين يورو لتقصيره في الإشراف على المحتوى

فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"؛ بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة المنافسة، اليوم (الخميس).