إيطاليا تُغرِم "تيك توك" 10 ملايين يورو لتقصيره في الإشراف على المحتوى

فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك"؛ بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة المنافسة، اليوم (الخميس).
وأوضحت الهيئة في بيان أن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني "بايت دانس ليمتد"، وهي الإيرلندية "تيك توك تكنولوجي ليمتد" والبريطانية "تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد" والإيطالية "تيك توك إيتالي إس آر إل".
وأضافت أن ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفتت الهيئة إلى أن التحقيق أثبت تأكيد مسؤولية "تيك توك" في نشر محتويات قد تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم، فيما تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.
في المقابل، رد ناطق باسم "تيك توك" في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيطالية قائلاً: "إن تيك توك لا توافق على هذا القرار".
وتأتي هذه العقوبة بعيد تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون أمس يطالب الشبكة بقطع كل علاقاتها مع الصين.