سقوط "ملك العُملات المشفّرة".. الحكم بسجنه 25 عاماً

وقبل قراءة الحكم، يوم الخميس، قدّم القاضي لويس كابلان؛ تقييماً قاسياً لسلوك بانكمان فرايد؛ قائلاً: إنه كذب في أثناء شهادته في المحاكمة عندما ادّعى أنه لم يكن على علمٍ حتى اللحظة الأخيرة بأن شركاته كانت تأخذ الأموال الموكلة إليها من أجل تأمينها.