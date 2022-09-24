بعد انتهاء الجائحة وإعدام الملايين منها.. الدنمارك تقرر العودة لتربية "المنك"

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيُفرض حد على عدد الحيوانات لكل مزرعة، إلا أنه من المؤكد أنه ستفرض قيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بزيارة المزارع، كما سيطلب من المزارعين تسجيل أسماء الزوار، في حين كانت الدنمارك واحدة من أكبر دول تصدير فراء المنك في العالم، وأنتجت ما يقدر بسبعة عشر مليون فراء سنويًّا؛ حيث تنتج كوبنهاغن فير، وهي تعاونية من 1500 مرب دنماركي، نحو 40% من الإنتاج العالمي للمنك، وتوجه معظم صادراتها إلى الصين وهونغ كونغ.