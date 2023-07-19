بالفيديو.. شاهد العقاب الفوري الرادع لقائد دراجة حاول سرقة حقيبة امرأة
تحت شعار "العقاب فورًا"، نشرت صحيفة "الديلي ميل" لقطاتٍ لعدة حوادث سطو وسرقة واعتداء على الناس في الشارع، تَلَقّى فيها الجاني عقابًا رادعًا في نفس اللحظة.
ومن بين هذه اللحظات، فيديو التقطته كاميرا مراقبة يوم 30 يونيو الماضي، ويظهر فيه قيام راكب دراجة نارية بتهديد امرأة في شارع هادئ، والاستيلاء على حقيبتها.
ولسوء حظ اللص، حدثت الواقعة لحظة دخول سائق بشاحنة شيفورليه بيضاء صغيرة إلى الشارع؛ ليشاهد ما حدث من اللص راكب الدراجة النارية.
وبهدوء شديد، قاد الرجل سيارته ببطء وتوجه مباشرة نحو الدراجة النارية واللص قبل الهروب؛ فضرب الدراجة بقوة وأسقطها ومعها المجرم.
وعقب السقوط نهض اللص محاولًا رفع الدراجة والفرار بها؛ لكن للمرة الثانية يتراجع سائق الشيفورليه إلى الخلف ويضرب الدراجة واللص فيسقطان، ثم ينهض اللص ويحاول رفع الدراجة، فيعود سائق الشيفورليه ليضربه الثالثة، وهنا خارت قوى اللص، وقرر أن النجاة والفرار دون حقيبة المرأة؛ فتركها ورفَع دراجته وفرّ هاربًا، وهنا يتابعه سائق الشيفورليه وهو يقود السيارة للخلف، حتى نهاية الشارع، ثم يعود للمرأة ليطمئن عليها.
وبالفعل استعادت المرأة حقيبتها، ودفع اللص ثمنًا باهظًا لجريمته.
ولم تكشف الصحيفة عن المكان الذي التُقط فيه الفيديو.