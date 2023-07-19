بالفيديو.. شاهد العقاب الفوري الرادع لقائد دراجة حاول سرقة حقيبة امرأة

وعقب السقوط نهض اللص محاولًا رفع الدراجة والفرار بها؛ لكن للمرة الثانية يتراجع سائق الشيفورليه إلى الخلف ويضرب الدراجة واللص فيسقطان، ثم ينهض اللص ويحاول رفع الدراجة، فيعود سائق الشيفورليه ليضربه الثالثة، وهنا خارت قوى اللص، وقرر أن النجاة والفرار دون حقيبة المرأة؛ فتركها ورفَع دراجته وفرّ هاربًا، وهنا يتابعه سائق الشيفورليه وهو يقود السيارة للخلف، حتى نهاية الشارع، ثم يعود للمرأة ليطمئن عليها.