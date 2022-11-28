مدينة بريطانية تسمح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية

سمحت مدينة ستوكتون البريطانية برفع الأذان من خلال المكبرات الخارجية، مرة واحدة في الأسبوع، بعد نقاشٍ استمر لعدة أشهر في مجلس المدينة بين المعارضين والمؤيدين.
وحصل مسجد الفاروق والمركز الإسلامي على إذن برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية يوم الجمعة من كل أسبوع، مع التشديد على ألا يكون الصوت مرتفعًا بشكل كبير، ولا يتجاوز المنطقة القريبة التي تقع حول المسجد.
وقال مدير التخطيط في المدينة سيمون غروندي في تصريحات صحفية إن مجلس المدينة أبدى موافقته بعد نقاشات طويلة، وسَمَح برفع الأذان عبر المكبرات بعد أن تعهّد المسؤولون في المسجد بأن الصوت لن يتجاوز المنطقة القريبة من المسجد.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ المسؤولين عن المسجد والمركز الإسلامي؛ بأنه في حال مخالفة الاتفاقية؛ سيتم إعادة النظر في تصريح الموافقة.