مدينة بريطانية تسمح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية

وحصل مسجد الفاروق والمركز الإسلامي على إذن برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية يوم الجمعة من كل أسبوع، مع التشديد على ألا يكون الصوت مرتفعًا بشكل كبير، ولا يتجاوز المنطقة القريبة التي تقع حول المسجد.