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بطلة مصارعة مصرية.. شاهد ما فعلته بعريسها في حفل الزفاف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، يوثّق حفل زفاف بطلة المصارعة النسائية المصرية، المعروفة بـ"توتا المصري" داخل صالة للألعاب الرياضية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، احتفلت العروس مع عريسها على طريقتهما الخاصة؛ حيث ظهرت في الفيديو وهي تتدرب وترفع الأثقال داخل صالة بناء الأجسام والرشاقة، مرتدية فستان الزفاف تحت إشراف المصارع المصري أشرف كابونجا الملقب بـ"أقوى رجل في العالم".
وفاجأت "توتا المصري" الحاضرين بحمل زوجها؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "كابونجا": إنه صاحب هذه الفكرة؛ إذ إن العروس "توتا المصري" هي تلميذة قديمة له في صالة الألعاب الرياضة وبمثابة شقيقته الصغرى؛ لذا أراد أن يُدخل البهجة إلى قلبها.