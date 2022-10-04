بطلة مصارعة مصرية.. شاهد ما فعلته بعريسها في حفل الزفاف

وحسب موقع "روسيا اليوم"، احتفلت العروس مع عريسها على طريقتهما الخاصة؛ حيث ظهرت في الفيديو وهي تتدرب وترفع الأثقال داخل صالة بناء الأجسام والرشاقة، مرتدية فستان الزفاف تحت إشراف المصارع المصري أشرف كابونجا الملقب بـ"أقوى رجل في العالم".