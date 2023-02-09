مَن الأكثر تأثرًا بالبرد: أجسام الرجال أم النساء؟ طبيبة تكشف الأسرار

وتقول: "بالإضافة إلى ذلك، الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الغدد الصماء المختلفة غالبًا ما يعانون من اضطرابات في الجهاز تحت المهاد والغدة النخامية والكظرية وتغيرات في وظيفة الغدد الصماء في البنكرياس واضطرابات الغدة الدرقية، وإن هذه الاضطرابات تتفاقم نتيجة تأثير العوامل البيئية العدوانية، بما في ذلك درجات الحرارة المنخفضة، ما يؤدي إلى عدم تكيف الجسم".