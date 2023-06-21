سودانيون يحكون أهوال رحلة الفِرار من دارفور

وحاول عددٌ كبيرٌ من الأشخاص التماس الحماية بالقرب من مقر للجيش في الجنينة في 14 يونيو، لكن هذه الحماية لم تُمنح لهم، حسبما قال رجل يُدعى إبراهيم، وهو أحد السكان الذين وصلوا إلى بلدة أدري التشادية على بُعد نحو 27 كيلومتراً من الجنينة.