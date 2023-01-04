الكويت.. أشعَلَ النار في سيارة شرطة فتلقى عقابًا فوريًّا

شَهِدَت الكويت واقعةً غريبة، بعدما استنجد شخص برجال الأمن داخل مخفر الجهراء (شمال غرب البلاد) لإنقاذه من نيران مشتعلة في ملابسه، بعدما أشعل النار بدورية شرطة.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاجأ رجال أمن مخفر الجهراء بشخص يدخل عليهم مستنجدًا لإسعافه، بعدما اشتعلت النيران في ملابسه إثر إقدامه على حرق دورية شرطة كانت متوقفة أمام المخفر.
وقام رجال الأمن بإخماد الحريق المشتعل فيه وفي الدورية، وطلبوا له الطوارئ الطبية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة، بعد تعرضه لحروق متوسطة؛ وفقًا للصحيفة.
وحسب موقع "الحرة"، قال الكاتب الصحفي واللواء الكويتي المتقاعد، حمد السريع، عبر حسابه بموقع "تويتر": رمى الشاب حجرًا كبيرًا على الدورية، وقام بسكب البنزين على نفسه وأشعل النار.
ونقلت "الرأي" عن مصدر أمني، أنه قبل أيام من الواقعة تلقى المخفر اتصالًا من شخص مجهول هدد بإحراق المخفر بالكامل، وبعد الاتصال بيومين اكتشف رجال الأمن مجموعة من القناني معبأة بالبنزين، وتم التحفظ عليها وإبلاغ المباحث للتحري.
وكشفت التحريات الأولية أن الشخص الذي اشتعلت النيران في ملابسه، هو نفسه المهدد بحرق المخفر؛ وفقًا للصحيفة.
وحسب ما ذكره حمد السريع؛ فإن الشاب من فئة "البدون" وقد سُجّلت بحقه قضية؛ حيث تتحرى المباحث عن أسباب ودوافع إقدامه على الواقعة.
بينما كشف المصدر الأمني لـ"الرأي" أن المتهم لا يحمل إثبات شخصية، وبعد الحصول على بصماته داخل المخفر، تَبين أنه عراقي الجنسية، وسُجلت بحقه قضية "حريق عمد" أحيلت إلى النيابة.