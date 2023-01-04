الكويت.. أشعَلَ النار في سيارة شرطة فتلقى عقابًا فوريًّا

ونقلت "الرأي" عن مصدر أمني، أنه قبل أيام من الواقعة تلقى المخفر اتصالًا من شخص مجهول هدد بإحراق المخفر بالكامل، وبعد الاتصال بيومين اكتشف رجال الأمن مجموعة من القناني معبأة بالبنزين، وتم التحفظ عليها وإبلاغ المباحث للتحري.