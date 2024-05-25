هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار أردبيل

وقال مدير عام مطار أردبيل محمد قصبي، للوكالة: "الليلة الماضية هبطت رحلة طهران - تبريز، التي لم تتمكّن من الهبوط في مطار تبريز بسبب مشاكل فنية، في مطار أردبيل، وتمّ نقل ركابها إلى تبريز برًّا".