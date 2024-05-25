هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار أردبيل

هبطت طائرة "فوكر 100" تابعة للخطوط الإيرانية اضطراريًّا في مطار أردبيل.
وبحسب تقارير محلية: تسبّب هذا الهبوط الاضطراري في نقل الركاب إلى تبريز.
ووفق الوكالة الرسمية الإيرانية: كانت الطائرة في رحلة من العاصمة طهران باتجاه مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، لكنها تعرّضت لمشاكل فنية أجبرتها على عدم مواصلة الحركة، والهبوط في مطار أردبيل.
وقال مدير عام مطار أردبيل محمد قصبي، للوكالة: "الليلة الماضية هبطت رحلة طهران - تبريز، التي لم تتمكّن من الهبوط في مطار تبريز بسبب مشاكل فنية، في مطار أردبيل، وتمّ نقل ركابها إلى تبريز برًّا".
وأضاف: أن "رحلات مطار أردبيل الآن مفتوحة، لكن الظروف الجوية غير مناسبة؛ حيث يبلغ مدى الرؤية 100 متر، وهناك إمكانية لإلغاء رحلات هذا المطار".